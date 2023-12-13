Американский боксер Добсон заявил, что спортзалы в России удобнее, чем в США

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Боксер Питер Добсон заявил, что в США нет таких удобных спортивных залов, как в России. 15 декабря в Челябинске американец проведет поединок против россиянина Игоря Свиридченкова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Во время открытой тренировки Добсон ходил с телефоном по залу и много фотографировал.
«Это один из самых крутых спортзалов, которые я когда-либо видел. Да вы, ребята, гораздо больше увлечены спортом, чем мы, у нас залы так не выглядят», — приводит РЕН ТВ слова боксера.
В главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 августа Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.
Трансляция турнира в Челябинске в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 по московскому времени (00:00 — по челябинскому).