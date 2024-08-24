Американский боксер Гарридо назвал нужные для победы над Бакши качества

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Американский боксер Джиан Гарридо рассказал, за счет каких качеств может победить россиянина Глеба Бакши на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Я готов к бою. Чувствую себя превосходно, и пришло время показать себя. Определенно нужны выносливость и сила, буквально и выносливость, скорость, и мощь, чтобы убедиться, что я смогу выдержать 8 раундов», — приводит «РЕН ТВ» слова Гарридо.
Также американец назвал Бакши талантливым бойцом, который умеет оказывать давление и хорошо работать.
Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 30 августа в Ледовом дворце в Череповце. Главным событием вечера станет бой российского боксера Алексея Папина и доминиканца Феликса Валеры.