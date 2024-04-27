Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 10:08

Аргентинец Робутти признался в любви к России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Аргентинский боксер Леонардо Даниэль Робутти рассказал о своем отношении к России.

В ночь на 27 апреля Робутти проиграл Дмитрию Кудряшову в главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Россиянин нокаутировал аргентинца в первом раунде.

«Все в порядке, серьезных проблем со здоровьем нет. Спасибо Кудряшову за этот бой, не все пошло по плану в моем случае. Но я люблю россиян и Россию. Здесь все очень по-доброму относятся ко мне, я рад приезжать сюда», — цитирует Робутти ТАСС.

Теперь на счету 38-летнего Кудряшова 27 побед и 6 поражений за карьеру. В активе 38-летнего Робутти 11 побед при 7 поражениях.

Источник: ТАСС
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
3
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Будро: «Овечкин физически не может делать то, чего хочет от него его разум»
РФС назвал отбор на ЧМ-2030 ориентиром для возвращения сборной
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
«Спартаку» нашли идеального кандидата на замену Слишковичу, за него выступают Зарема и Титов, клуб требует справедливости по судейству. Что происходит в «Спартаке»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Робутти получил сотрясение мозга после нокаута от Кудряшова