Рофаль и Хейбати подерутся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Артем Рофаль и Али Хейбати встретятся в соглавном поединке турнира в Москве в пятницу, 15 ноября. Бой пройдет по правилам бокса, формат — 4 раунда по 3 минуты.

Артем Рофаль — 27-летний профессиональный боец ММА, представитель омской школы единоборств «Шторм», созданной ветераном ММА Александром Шлеменко. Рофаль — кандидат в мастера спорта и чемпион Омской области по рукопашному бою, обладатель Кубка мира по панкратиону, триумфатор турнира «Кубок большого шлема».

Али Хейбати — 33-летний иранский боец поп-MMA, выступающий в средней весовой категории.

На пути к финалу Рофаль победил Виктора Боронина, а Хейбати — Артема Тарасова.