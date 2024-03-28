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Бойцовский клуб РЕН ТВ

28 марта, 20:58

Тарасов — о вражде с Хейбати: «От любви до ненависти один шаг»

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Российский боец Артем Тарасов объяснил причины конфликта с иранцем Али Хейбати в преддверии очного поединка на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Бой пройдет 29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо».

«От любви до ненависти один шаг, вот и у нас с Али Хейбати такая, мне кажется, и вражда друг к другу, и любовь с какой-то бойцовской стороны. Ну, мне так кажется, я же чувствую человека. Но то, что у нас есть незакрытые вопросы, это действительно так. Просто у всех бывают разные ситуации в жизни, и мы все всегда по-разному реагируем», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Поединок между Тарасовым и Хейбати пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1204898-tarasov-obiasnil-vrazhdu-s-kheibati-s-kotorym-provedet-boi
Артем Тарасов
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