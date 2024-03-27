Тарасов после потасовки с Хейбати: «Али — балабол и лицемер»

Самбист и блогер Артем Тарасов прокомментировал потасовку с Али Хейбати перед боем на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Али Хейбати — черт, — сказал Тарасов «СЭ». — Даже то, что он сейчас подходит, пытается что-то доказать, что якобы я его оскорблял... Ну кто такой Али Хейбати и кто такой Артем Тарасов? Я десять лет в этой индустрии, и я знаю все. А то, что он лицемер, балабол, который врет за время боя, за вес качает, и меня ограничивают в правилах... Никого в ММА не ограничивают, а меня в каждом бою ограничивают, потому что такие как Али Хейбати и его братья боятся со мной драться без ограничений в партере. Лицемеры и балаболы. Вот и все. Он — балабол».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с участием Тарасова и Хейбати состоится 29 марта в Москве. В главном событии вечера российский тяжеловес Виталий Минаков сразится с британцем Оли Томпсоном.