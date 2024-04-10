Азизян: «Томпсон мог нокаутировать Минакова, если бы знал до конца правила бокса»

Владелец и главный тренер спортивного клуба Gor MMA Гор Азизян отреагировал на победу Виталия Минакова над Оли Томпсоном.

«В целом я доволен, потому что старый пауэрлифтер Томпсон нокаутировал самого крутого тяжеловеса России. Оли мог нокаутировать Минакова, если бы знал до конца правила бокса. Дело в том, что все ММА-шники, которые начинают драться по правилам бокса, до конца не понимают боксерских правил и совершают глупые ошибки. В бою Томпсон — Минаков рефери не имел права отсчитывать нокдаун, потому что Виталий не поставил колено на канвас. Томпсон мог просто пойти и добить Минакова, но он предложил рефери начать отсчитывать нокдаун. Это, конечно, похоже на цирк, когда Минаков говорит о том, что готовил апперкот, поэтому Оли на него не пошел. Это фантастика. Я был недоволен тем, что Томпсон не знает правил», — приводит ММА.Metarartings.ru.

Бой между Минаковым и Томпсоном прошел 29 марта в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По итогам трехраундового боя победу решением судей одержал Минаков.