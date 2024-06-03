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Сегодня, 16:37

Никулин: «Самая слабая сторона Погодина — рост. Я буду давить его первым номером»

Владислав Корегин
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Боец из Узбекистана Артем Никулин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Денисом Погодиным на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Бой состоится 7 июня в Москве на волейбольной арене «Динамо» в формате «четыре раунда по три минуты».

«Очень боевой настрой! Многие думают, что я как обычно буду андердогом, и многие считают, что я этот бой проиграю нокаутом, но я всех удивлю. Я хочу выиграть Дениса в третьем или четвертом раунде досрочно. Самая слабая его сторона — рост. Я буду давить его первым номером и стараться разбирать уже. Денис готовься очень сильно, тебя ждет незабываемое событие. У тебя будет первое поражение», цитирует Никулина РЕН ТВ.

В своей карьере Погодин одержал 6 побед в 6 кулачных поединках, а также 2 победы в боях по правилам бокса. На счету Никулина 8 побед и ни одного поражения.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
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