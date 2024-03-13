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Бойцовский клуб РЕН ТВ

13 марта, 15:55

Калинин: «Томпсону лучше не расслабляться, потому что Минаков бьет жестко»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Сергей Калинин поделился ожиданиями в от поединка россиянина Виталия Минакова и британца Оли Томпсона в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Виталий Минаков — легенда российского спорта, MMA-боец. Но если взять Алексея Олейника, Олейник все-таки больше боролся, из-за этого где-то в ударном он уступал. Но сейчас, я думаю, оппозиция будет равна, и у Минакова очень жесткий удар. И Томпсону лучше не расслабляться, потому что очень жестко бьет Минаков», — приводит слова Калинина РЕН ТВ.

39-летний Минаков — бывший чемпион Bellator. Всего на его счету 22 победы и 2 поражения в ММА. 44-летний Томпсон в настоящее время выступает в супертяжелом дивизионе. В активе англичанина 22 победы при 16 поражениях.

В соглавном бою вечера встретятся Сергей Хрисанов и Сергей Романов. Также в турнире выступят Артем Тарасов и Али Хейбати, Виктор Боронин и Артем Рофаль, Файзали Махмуродов и Яков Букин.

Сергей Калинин
Виталий Минаков
Оли Томпсон
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