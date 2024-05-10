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Сегодня, 19:15

Калинин: «В поединке Дацика и Тернера ждите нокаут»

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Российский боец Сергей Калинин считает, что Вячеслав Дацик одержит досрочную победу над представителем Ирландии Шоном Тернером на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я думаю, что Дацик в этот раз возьмет свое и нокаутирует своего оппонента. Так что ждите нокаут», — цитирует Калинина РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
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