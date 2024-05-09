Боец Кратос считает Чилембу серьезной проверкой для Папина

Российский боец Сергей Калинин по прозвищу Кратос поделился мнением о поединке соотечественника Алексея Папина и малавийца Айзека Чилембы на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Уровень прямо серьезный, хороший. Думаю, для Лехи — это какая-то проверка, какой-то этап такой. Он выходит на суперзвездный уровень, с такими именитыми спортсменами дерется. Это круто. Будем смотреть и наблюдать», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Поединок Папина (16-2, 15 КО) и Чилембы (27-9-3, 11 КО) пройдет в первом тяжелом весе и станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Балашихе 24 мая.