Боец Пасторе рассказал, почему взял себе прозвище «Американский кочевник»

Боец Бретт Пасторе рассказал историю своего прозвища «Американский кочевник».

«Я американский кочевник, потому что я путешествую по всему миру, изучая разные боевые искусства. Это отличная жизнь, и я не могу дождаться, когда поеду в Москву, в Россию, где мне предстоит бой на голых кулаках. «Бойцовский клуб РЕН ТВ», увидимся там», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Американец подерется с россиянином Кантемиром Калажоковым на голых кулаках в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир пройдет 20 сентября.