Хейбати — о потасовке с Тарасовым: «Артем унижал и издевался надо мной»

Боец поп-ММА Али Хейбати высказался о потасовке перед боем с блогером Артемом Тарасовым.

«Артем целый год меня оскорблял, поливал грязью, — сказал Хейбати «СЭ». — Этот человек постоянно меня провоцировал в разных лигах и на разных конференциях, унижал и издевался надо мной. Был в Казахстане, и в интервью он обязательно пять минут уделял мне, мол, этих братьев [Хейбати] не впускайте в Казахстан. Этому человеку (Тарасову) было настолько неприятно проиграть мне в апреле прошлого года на руках в лиге «Наше Дело».

Хейбати и Тарасов сразятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. В главном событии вечера российский тяжеловес Виталий Минаков встретится с Оли Томпсоном. Турнир в прямом эфире в 23.00 покажет РЕН ТВ.