Боец Попов уверен в победе Минеева над Карвальо

Боец ММА Олег Попов выразил уверенность в том, что Владимир Минеев одержит победу над бразильцем Рафаэлем Карвальо на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» по кикбоксингу.

«Минеев стабильный, стабильно в форме. Ментально сильный боец. Как человек вроде тоже неплохой. Я думаю, что он выиграет. Ментально уже выиграл, судя по всему», — сказал Попов.

Поединок Минеева и Карвальо по правилам кикбоксинга состоится сегодня, 15 сентября, в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главный бой ожидается — в 00.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир покажет телеканал «РЕН ТВ», а также наш YouTube-канал «Ушатайка».