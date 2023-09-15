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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 22:34

Боец Попов уверен в победе Минеева над Карвальо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец ММА Олег Попов выразил уверенность в том, что Владимир Минеев одержит победу над бразильцем Рафаэлем Карвальо на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» по кикбоксингу.

«Минеев стабильный, стабильно в форме. Ментально сильный боец. Как человек вроде тоже неплохой. Я думаю, что он выиграет. Ментально уже выиграл, судя по всему», — сказал Попов.

Поединок Минеева и Карвальо по правилам кикбоксинга состоится сегодня, 15 сентября, в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главный бой ожидается — в 00.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир покажет телеканал «РЕН ТВ», а также наш YouTube-канал «Ушатайка».

Владислав Туйнов, Владимир Минеев и&nbsp;Анастасия Янькова. Минеев — Карвальо, бои Туйнова и Яньковой: онлайн-трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Источник: РЕН ТВ
Владимир Минеев
Олег Попов
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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