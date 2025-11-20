Кузьмин назвал массу главным оружием Папина в бою с Фогумом

Боец Сергей Кузьмин считает, что главным оружием россиянина Алексея Папина в поединке против камерунца Ролли Ламберта Фогума будут масса и базовые навыки.

«Не нужно что-то придумывать, рассказывать про бои. По-моему, предпоследний бой, который был, с Грегом Харди — тут масса решает, навыки, которые даже базовые. Не просто профессиональные, а базовые, которыми может владеть любой ударник. Он их выполняет, и, соответственно, в супертяжелом весе это становится очень опасным, что мы и увидели», — приводит «РЕН ТВ» слова Кузьмина.

Папин и Фогум сойдутся в главном поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 ноября в Вологде. Бой пройдет в формате восьми раундов по три минуты.