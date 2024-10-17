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Сегодня, 19:26

Боксер Кузьмин уверен, что Кудряшов победит Родригеса нокаутом

Руслан Минаев
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Российский боксер Сергей Кузьмин считает, что Дмитрий Кудряшов победит Фернандо Родригеса нокаутом на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Куда он прилетит, по печени или по голове, это уже на личное усмотрение Дмитрия. Бой будет зрелищным, Дмитрий победит нокаутом в первом раунде», — цитирует Кузьмина РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На счету Кудряшова 27 побед и 6 поражений в карьере. Родригес одержал 13 побед и 9 раз оказывался проигравшим.

Источник: РЕН ТВ
Дмитрий Кудряшов (бокс)

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