Боксер Робутти пообещал «надрать задницу» Кудряшову на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Аргентинский боксер Даниэль Робутти подтвердил намерение победить Дмитрия Кудряшова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Привет, Кувалда, я пришел надрать тебе задницу, и на этот раз это не шутка! Я пришел, чтобы побить тебя! Я заберу твои деньги, а ты заплатишь за мой ужин», — приводит слова Робутти РЕН ТВ.

Накануне аргентинец также пригрозил россиянину, но в тот раз заявил, что «съест его ужин».

Поединок Робутти и Кудряшова станет главным событием турнира 26 апреля. В соглавном бое встретятся Олег Фомич Фомичев и белорус Николай Данилов, также состоятся два полуфинала Гран-при тяжеловесов.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо». Прямая трансляция на телеканале РЕН ТВ — в 23.00 мск.