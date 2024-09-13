Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бойцовский клуб РЕН ТВ. Новости
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 22:33

Боксер Сусленков не сомневается в победах Кузьмина и Фомичева

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боксер Артем Сусленков выразил уверенность, что в поединках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Олег Фомичев и Сергей Кузьмин одержат победы над американцами Робом Морроу и ДеАндре Севейджом.

«Он неплохой боксер, я думаю, и по кулачке тоже себя хорошо покажет», — приводит слова Сусленкова о Кузьмине РЕН ТВ.

Он указал, что для победы россиянину надо будет пропускать как можно меньше ударов, но в то же время активно атаковать.

Говоря о Фомичеве, Сусленков указал, что тот является одним из сильнейших бойцов «кулачки», выигравшим много поединков.

«В Олеге Фомичеве никогда не сомневался. Он хороший боец, хороший спарринг-партнер», — заверил боксер.

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет турнир по кулачным боям.

Источник: РЕН ТВ

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ в Республике Маврикий
СКА Ротенберга раздавлен, Кузнецова смяли, Голдобин проснулся, Радулов начал забивать. Что произошло в КХЛ 12 сентября
В ЕС отреагировали на слова Путина об ударах западным оружием по РФ
В Кремле оценили вероятность разрыва дипотношений с Лондоном
Сегодня
Вчера
Неделя