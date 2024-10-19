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19 октября, 22:59

Боксер Тетерин рассказал, что мечтает попасть в состав сборной России

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Российский боксер Святослав Тетерин проведет бой с Давидом Суровым в канун своего дня рождения.

«27 лет будет мне буквально в день боя. У меня 26 октября день рождения. Я готовлюсь к бою и параллельно выступаю по любителям. Но уже начинаю делать первые шаги в профессиональном боксе. Вскоре будут большие международные старты, надеюсь, приму в них участие в составе сборной России», — цитирует Тетерина «РЕН ТВ».

25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет турнир по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Откроет вечер поединок между Тетериным и Давидом Суровым, формат боя — 4 раунда по 3 минуты.

Бой между российским боксером Дмитрием Кудряшовым и бразильцем Фернандо Родригесом станет главным поединком вечера. Бой пройдет в формате 6 раундов по 3 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)

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