Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 27 октября

Новый турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 27 октября в Москве, сообщает сайт РЕН ТВ.

Главным поединком турнира станет бой между россиянином Вячеславом Дациком и белорусом Петром Романкевичем.

Всего в турнире пройдут четыре поединка в формате три раунда по три минуты. В соглавном бою встретятся Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов, также запланированы поединки Ильяс Якубов — Вячеслав Василевский и Иван Емельяненко — Юрий Рябой.

Турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», запланированный на 27 октября, состоится на московской волейбольной арене «Динамо», начало — в 19.00 (мск).