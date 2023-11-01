Бой Штыркова и Минеева станет главным поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Сегодня, 15:22
Российские бойцы Иван Штырков и Владимир Минеев встретятся в рамках главного поединка нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Бой пройдет на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».
В соглавном поединке турнира встретятся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и бразильский боец Джонатан Оливейра.
Кроме того, россиянин Евгений Ганин побьется с сербом Дамьяном Савановичем, а белорус Никита Шостак с Александром Малафеевым.
Трансляцию всех поединков можно будет посмотреть на сайте и телеканале РЕН ТВ.