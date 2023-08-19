Бой Тактаров — Монсон завершился ничьей

Россиянин Олег Тактаров и американец Джефф Монсон не выявили победителя в со-главном бою турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок прошел в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Для 54-летнего Тактарова это был первый в карьере бой по правилам бокса. В UFC он провел 24 боя, в которых одержал 17 побед, 5 поражений и две ничьи.

На счету 52-летнего Монсона — 60 побед, 26 поражений, 2 ничьи.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.

Главным событием вечера станет противостояние российского тяжеловеса из ММА Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона.

«СЭ» ведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.