«Бойцовский клуб РЕН ТВ» 24 мая: главные бои и время начала турнира

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в пятницу, 24 мая, в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям, — в 20:00 по московскому времени.

В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы. Также в основном карде состоятся еще два боя боксеров в легкой весовой категории.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию поединков покажет телеканал РЕН ТВ (три поединка).

Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Роман Андреев (Россия) — Терелл Бостик (США)

Алексей Папин (Россия) — Айзек Чилемба (Малави)

Вячеслав Дацик (Россия) — Шон Тернер (Ирландия)