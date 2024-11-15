Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в пятницу, 15 ноября. Вечер бокса принимает волейбольная арена «Динамо» в Москве и начнется в 21.00 по московскому времени.

В основном карде запланировано четыре поединка, которые пройдут в формате «четыре раунда по три минуты». Главным событием вечера станет поединок россиянина Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и американца Джейсона Гаверна. В соглавном бою на ринг выйдут финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин Артем Рофаль и иранец Али Хейбати.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» 15 ноября: о сновной кард

Вячеслав Дацик (Россия) — Джейсон Гаверн (США)

Артем Рофаль (Россия) — Али Хейбати (Иран)

Тимур Мусаев (Россия) — Андрей Чеботарев (Россия)

Владислав Борисевич (Россия) — Сергей Хрисанов (Россия)

«РЕН ТВ» покажет основной кард с боем Вячеслав Дацик vs Джейсон Гаверн в прямом эфире, трансляция начнется в 23.20. Полностью турнир можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».