Сегодня, 09:30
Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в пятницу, 15 ноября. Вечер бокса принимает волейбольная арена «Динамо» в Москве и начнется в 21.00 по московскому времени.
В основном карде запланировано четыре поединка, которые пройдут в формате «четыре раунда по три минуты». Главным событием вечера станет поединок россиянина Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и американца Джейсона Гаверна. В соглавном бою на ринг выйдут финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин Артем Рофаль и иранец Али Хейбати.
«РЕН ТВ» покажет основной кард с боем Вячеслав Дацик vs Джейсон Гаверн в прямом эфире, трансляция начнется в 23.20. Полностью турнир можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».