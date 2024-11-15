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Сегодня, 09:30

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Дацик — Гаверн: основной кард и трансляция турнира

В основном карде «Бойцовского клуба РЕН ТВ» запланированы четыре боя
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в пятницу, 15 ноября. Вечер бокса принимает волейбольная арена «Динамо» в Москве и начнется в 21.00 по московскому времени.

В основном карде запланировано четыре поединка, которые пройдут в формате «четыре раунда по три минуты». Главным событием вечера станет поединок россиянина Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и американца Джейсона Гаверна. В соглавном бою на ринг выйдут финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин Артем Рофаль и иранец Али Хейбати.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» 15 ноября: основной кард

  • Вячеслав Дацик (Россия) — Джейсон Гаверн (США)
  • Артем Рофаль (Россия) — Али Хейбати (Иран)
  • Тимур Мусаев (Россия) — Андрей Чеботарев (Россия)
  • Владислав Борисевич (Россия) — Сергей Хрисанов (Россия)

«РЕН ТВ» покажет основной кард с боем Вячеслав Дацик vs Джейсон Гаверн в прямом эфире, трансляция начнется в 23.20. Полностью турнир можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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