Бойцовский клуб РЕН ТВ Дацик — Романкевич и Иван Емельяненко: время начала и трансляция боев турнира

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо» в пятницу, 27 октября. В главном поединке встретятся Вячеслав Дацик и Петр Романкевич. По регламенту их противостояние будет включать в себя три раунда по три минуты и пройдет по смешанным правилам бокса и ММА.

Также в рамках турнира Иван Емельяненко, младший брат Федора и Александра, проведет бой с Юрием Рябым, Шовхал Чурчаев — с Шамилем Галимовым, а Вячеслав Василевский сразится с Максимом Федоровым.

Телеканал РЕН ТВ покажет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты» в прямом эфире в пятницу, 27 октября. Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли взвешивание перед турниром