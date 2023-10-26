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Бойцовский клуб РЕН ТВ

26 октября, 20:00

Бойцовский клуб РЕН ТВ Дацик — Романкевич и Иван Емельяненко: время начала и трансляция боев турнира

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Вячеслав Дацик — Петр Романкевич (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо» в пятницу, 27 октября. В главном поединке встретятся Вячеслав Дацик и Петр Романкевич. По регламенту их противостояние будет включать в себя три раунда по три минуты и пройдет по смешанным правилам бокса и ММА.

Также в рамках турнира Иван Емельяненко, младший брат Федора и Александра, проведет бой с Юрием Рябым, Шовхал Чурчаев — с Шамилем Галимовым, а Вячеслав Василевский сразится с Максимом Федоровым.

Телеканал РЕН ТВ покажет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты» в прямом эфире в пятницу, 27 октября. Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли взвешивание перед турниром

Вячеслав Дацик
Петр Романкевич
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли взвешивание перед турниром

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