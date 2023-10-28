«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Романкевич победил Дацика — все результаты

В пятницу, 27 октября, в Москве прошел турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Главный кард турнира

Вячеслав Дацик (Россия) — Петр Романкевич (Белоруссия): победа Романкевича техническим нокаутом

Шовхал Чурчаев (Россия) — Шамиль Галимов (Россия): ничья

Вячеслав Василевский (Россия) — Максим Федоров (Россия): победа Василевского единогласным решением судей

Иван Емельяненко (Россия) — Юрий Рябой (Россия): победа Емельяненко раздельным решением судей

Все бои пройдут в формате «три раунда по три минуты». Телеканал «РЕН ТВ» покажет бои в прямом эфире. Начало — в 23.00 (мск). Также Прямой эфир турнира доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».