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Сегодня, 16:30

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: дата и кард боев турнира в июне

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 7 июня в Москве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Алексей Егоров.
Фото Соцсети
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Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Алексей Егоров встретится с Брэндоном Глэнтоном, пройдет вечером 7 июня в Москве. Вечер бокса состоится на волейбольной арене «Динамо», а главный бой будет проведен в формате четыре раунда по три минуты.

В соглавном поединке вечера встретятся боксеры-тяжеловесы: россиянин Артем Сусленков и Вилмер Васкес из Венесуэлы. Формат поединка — 8 раундов по 3 минуты.

Главный кард начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ.

32-летний Егоров выступает в первой тяжелой весовой категории (до 91 кг). В данный момент он является чемпионом по версии WBA Gold, а ранее держал пояс еще и по версии IBF International. В профессиональной карьере Егоров провел 13 поединков, 12 из которых выиграл, а восемь — завершил досрочно.

32-летний Глэнтон входит в топ-15 рейтингов WBC и WBO в первом тяжелом весе. На счету американца 19 побед и два поражения, одно из которых он потерпел от Сослана Асбарова на турнире Hardcore Boxing в 2023 году.

Кард турнира:

Алексей Егоров (Россия) — Брэндон Глэнтон (США)

Артем Сусленков (Россия) — Вилмер Васкес (Венесуэлла)

Денис Погодин (Россия) — Тимур Никулин (Россия)

Ернар Ерназарулы (Казахстан) — Павел Шелест (Белоруссия)

Узнать больше информации о предстоящем турнире можно в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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