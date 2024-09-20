«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: главный кард и трансляция турнира Россия vs США

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл» в пятницу, 20 сентября. Начало — в 22.30 по московскому времени. На этот раз в кард вошли бои на голых кулаках. Поединки пройдут в формате «Россия против США».

Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе между россиянином Сергеем Кузьминым и американцем Деандре Севейджем. Этот поединок станет дебютом в кулачке для обоих боксеров. Противостояние пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты.

В соглавном событии сойдутся Олег Фомичев и Роб Морроу. Формат этого боя — 3 раунда по 2 минуты.

Расписание главного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 20 сентября

Сергей Кузьмин (19-2, 1 бой признан несостоявшимся) — Деандре Севейдж (4-1)

Олег Фомичев (9-1) — Роб Морроу (24-22-1)

Игорь Ионов (5-1) — Алекс Оливейра (25-15-1)

Кантемир Калажоков (10-0) — Бретт Пасторе (3-0)

В прямом эфире турнир покажут федеральный телеканал «РЕН ТВ» и наш YouTube-канал «Ушатайка». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера боев на голых кулаках.