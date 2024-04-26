Бойцовский клуб РЕН ТВ: кард боев и трансляция турнира 26 апреля

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится на площадке волейбольной арены «Динамо» в Москве в пятницу, 26 апреля, и начнется в 23.00 по московскому времени.

В главном событии ивента состоится бой между российским боксером Дмитрием Кудряшовым и аргентинцем Даниэлем Робутти. В соглавном поединке встретятся россиянин Олег Фомичев и белорус Николай Данилов. Также поклонников бокса ожидают два полуфинала Гран-при тяжеловесов. Публикуем кард боксерского вечера.

Полный кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

Дмитрий Кудряшов — Леонардо Робутти

Олег Фомич — Николай Данилов

Давид Суров — Герман Скобенко

Сергей Манжуев — Святослав Тетерин

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию поединков покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ.

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»