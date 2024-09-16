«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: кард турнира кулачных боев Россия vs США

Турнир по кулачных боям Россия vs США в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 20 сентября

Турнир по кулачных боям Россия vs США в рамках «Бойцовского клубеаРЕН ТВ» пройдет в «Вегас Сити Холле» в подмосковном Красногорске в пятницу, 20 сентября. Начало суперсерии — в 20.00 по московскому времени.

В главном событии вечера российский боксер Сергей Кузьмин проведет поединок в тяжелом весе против американца ДеАндре Севейджа. В соглавном бою на ринг выйдут россиянин Олег Фомичев и американец Роб Морроу. «СЭ» публикует кард турнира.

Кард турнира по кулачным боям Россия vs США

Сергей Кузьмин (Россия) — ДеАндре Севейдж (США)

Олег «Фомич» Фомичев (Россия) — Роб «The Destroyer» Морроу (США)

Кантемир Калажоков (Россия) — Бретт Пасторе (США)

В прямом эфире турнир по кулачным боям бесплатно покажут на телеканале РЕН ТВ.