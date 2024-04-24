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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 14:30

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Кудряшов — Робутти: когда пройдет и время начала трансляции

В Москве 26 апреля пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Дмитрий Кудряшов.
Дмитрий Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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26 апреля пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в главном бою подерутся россиянин Дмитрий Кудряшов и аргентинец Леонардо Робутти. Вечер бокса состоится в Москве на площадке волейбольной арены «Динамо».

Поединки основного карда начнутся в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов турнира в столице.

Видеотрансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 апреля в прямом эфире и бесплатно пройдет на канале РЕН ТВ. Начало в 23.00 мск.

В соглавном событии вечера бокса в Москве подерутся Олег Фомичев и Николай Данилов.

Ознакомиться с полным кардом турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 апреля можно в материале. Все бои пройдут в формате четырех раундов по три минуты по правилам профессионального бокса.

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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