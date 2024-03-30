30 марта, 00:55
29 марта, в пятницу, состоялся турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
Вечер прошел в Москве на волейбольной арене «Динамо» в Москве.
В главном событии вечера по правилам «бокс в ММА-перчатках» сошлись англичанин Оли Томпсон и россиянин Виталий Минаков. В соглавном бою встретлись финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Сергей Романов и Сергей Хрисанов.
«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию всего турнира. Все вечера боев «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно смотреть в полном объеме на нашем YouTube-канале «Ушатайка».
ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».