29 марта, в пятницу, состоялся турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Вечер прошел в Москве на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В главном событии вечера по правилам «бокс в ММА-перчатках» сошлись англичанин Оли Томпсон и россиянин Виталий Минаков. В соглавном бою встретлись финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Сергей Романов и Сергей Хрисанов.

Результаты боев главного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 29 марта:

Али Хейбати единогласным решением судей победил Артема Тарасова

Артем Рофаль раздельным решением судей победил Виктора Боронина

раздельным решением судей Сергей Хрисанов единогласным решением судей победил Сергея Романова

Виталий Минаков единогласным решением судей победил Оли Томпсона

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию всего турнира. Все вечера боев «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно смотреть в полном объеме на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

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