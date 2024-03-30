Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

30 марта, 00:55

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Минаков — Томпсон: результаты боев

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел 29 марта в Москве
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Афиша турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Фото РЕН ТВ
Telegram Дзен

29 марта, в пятницу, состоялся турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Вечер прошел в Москве на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В главном событии вечера по правилам «бокс в ММА-перчатках» сошлись англичанин Оли Томпсон и россиянин Виталий Минаков. В соглавном бою встретлись финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Сергей Романов и Сергей Хрисанов.

Результаты боев главного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 29 марта:

  • Али Хейбати единогласным решением судей победил Артема Тарасова
  • Артем Рофаль раздельным решением судей победил Виктора Боронина
  • Сергей Хрисанов единогласным решением судей победил Сергея Романова
  • Виталий Минаков единогласным решением судей победил Оли Томпсона

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию всего турнира. Все вечера боев «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно смотреть в полном объеме на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Виталий Минаков
Оли Томпсон
ММА
2
Обсудить
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минаков победил Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве

Виталий Минаков — Оли Томпсон: видеообзор боя на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»