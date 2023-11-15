Бойцовский клуб РЕН ТВ Минеев — Штырков: бои основного карда и время начала

Турнир «Бойцовский клуб «РЕН ТВ. Суперсерия» по правилам кикбоксинга состоится в Сочи в концертном зале «RED Arena» в субботу, 18 ноября. Все бои пройдут в формате «три раунда по три минуты». Время начала турнира — в 20.00 по московскому времени.

В главном поединке вечера Владимир Минеев встретится с Иваном Штырковым. В со-главном бою встретятся российский Ислам Муртазаев и Джонатан Оливейра.

«СЭ» представляет основной кард турнира:

Иван Штырков (Россия) — Владимир Минеев (Россия)

Ислам Муртазаев (Россия) — Джонатан Оливейра (Бразилия)

Евгений Ганин (Россия) — Дамьян Саванович (Сербия)

Никита Шостак (Белоруссия) — Александр Малафеев (Россия)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера. Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка». Прямой эфир бесплатно покажут на телеканале РЕН ТВ.