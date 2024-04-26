«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев главного карда

Началась прямая трансляция главного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» на федеральном телеканале РЕН ТВ. Также эфир доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка». На сайте «СЭ» ведется текстовая онлайн-трансляция боксерского вечера.

Турнир проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В главном событии ожидается бой между россиянином Дмитрием Кудряшовым и аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти. В соглавном поединке Олег Фомичев из России подерется с белорусом Николаем Даниловым. Главный кард начнется с двух полуфиналов Гран-при тяжеловесов. Все бои пройдут в формате 4 раунда по 3 минуты по правилам профессионального бокса.

Ознакомится с основным кардом «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» можно в нашем материале.