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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 23:00

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев главного карда

Началась прямая трансляция главного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Леонардо Даниэль Робутти и Дмитрий Кудряшов.
Фото Global Look Press
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Началась прямая трансляция главного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» на федеральном телеканале РЕН ТВ. Также эфир доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка». На сайте «СЭ» ведется текстовая онлайн-трансляция боксерского вечера.

Турнир проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В главном событии ожидается бой между россиянином Дмитрием Кудряшовым и аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти. В соглавном поединке Олег Фомичев из России подерется с белорусом Николаем Даниловым. Главный кард начнется с двух полуфиналов Гран-при тяжеловесов. Все бои пройдут в формате 4 раунда по 3 минуты по правилам профессионального бокса.

Ознакомится с основным кардом «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» можно в нашем материале.

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев турнира