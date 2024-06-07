«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев турнира

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» начался в Москве на волейбольной арене «Динамо». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

В 19.30 по московскому времени стартуют бои в предварительном карде — всего восемь поединков. За этими поединками можно следить на нашем YouTube-канале «Ушатайка» (плеер доступен на сайте «СЭ»). В главном карде состоится четыре боя. В прямом эфире поединки покажут РЕН ТВ и «Ушатайка», трансляция начнется в 23.15.

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Главное событие вечера — поединок в тяжелом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Брендоном Глэнтоном. Во втором по значимости поединке встретятся тяжеловесы — россиянин Артем Сусленков и венесуэлец Вилмер Васкес.