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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 21:00

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев турнира

Начался турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Кудряшов.
Фото Global Look Press
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Началась трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» на нашем YouTube-канале «Ушатайка». Также на сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция вечера бокса. Ивент проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В главном событии вечера россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти. В соглавном поединке сойдутся Олег Фомичев из России и белорус Николай Данилов. Также в главном карде состоятся два полуфинала Гран-при тяжеловесов.

Главный кард стартует в 23.00 мск. Все поединки вечера пройдут в формате — 4 раунда по 3 минуты по правилам профессионального бокса.

В прямом эфире бои главного карда покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — в 23.00 мск.

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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