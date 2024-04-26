«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев турнира

Началась трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» на нашем YouTube-канале «Ушатайка». Также на сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция вечера бокса. Ивент проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В главном событии вечера россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти. В соглавном поединке сойдутся Олег Фомичев из России и белорус Николай Данилов. Также в главном карде состоятся два полуфинала Гран-при тяжеловесов.

Главный кард стартует в 23.00 мск. Все поединки вечера пройдут в формате — 4 раунда по 3 минуты по правилам профессионального бокса.

В прямом эфире бои главного карда покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — в 23.00 мск.