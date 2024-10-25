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Бойцовский клуб РЕН ТВ

25 октября, 23:15

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция турнира

Началась прямая трансляция прелимов «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Началась прямая трансляция предварительного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бесплатно смотреть трансляцию турнира можно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка». На телеканале РЕН ТВ покажут бои основного карда (эфир начнется в 23.15 по московскому времени).

Вечер бокса проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве. В главном поединке ивента сойдутся россиянин Дмитрий Кудряшов и бразильский боксер Фернандо Родригеса. Формат поединка — 6 раундов по 3 минуты. В соглавном событии ожидается схватка российского боксера Вячеслава Василевского и Глейсона Тибау из Бразилии. Поединок пройдет в формате 4 раунда по 3 минуты.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: материалы и новости, обзоры боев и турниров, расписание поединков в разделе нашего сайта

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)

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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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