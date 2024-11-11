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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: основной кард боев турнира 15 ноября

15 ноября пройдут четыре поединка «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Вячеслав Дацик и Джейсон Гаверн.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Ближайший турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 15 ноября. В основном карде запланировано четыре поединка, которые пройдут в формате «четыре раунда по три минуты».

Вечер бокса примет волейбольная арена «Динамо» в Москве.

  • Главную программу откроет бой Владислава «Разъяренного богатыря» Борисевича с Сергеем «Татугориллой» Хрисановым.
  • Во втором поединке сразятся Тимур «Золотой» Мусаев и Андрей «Цыган» Чеботарев.
  • В соглавном бою на ринг выйдут финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин Артем Рофаль и иранец Али Хейбати.
  • Главным событием вечера станет поединок россиянина Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и американца Джейсона Гаверна.

«РЕН ТВ» покажет основной кард с боем Вячеслав Дацик vs Джейсон Гаверн в прямом эфире, трансляция начнется в 23.20 по московскому времени. Полностью турнир можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Вячеслав Дацик
Джейсон Гаверн

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