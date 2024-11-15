Вечер бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в пятницу, 15 ноября. Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве, начало — в 20.00 по московскому времени.

«РЕН ТВ» покажет основной кард с главным боем Вячеслав Дацик vs Джейсон Гаверн в прямом эфире, трансляция начнется в 23.20 по московскому времени.

Полностью турнир можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

«СЭ» также ведет текстовую трансляцию вечера бокса с главным боем Дацик — Гаверн.

После 23.00 мск главную программу вечера откроет поединок Владислава «Разъяренного богатыря» Борисевича с Сергеем «Татугориллой» Хрисановым. Во втором бою сразятся Тимур «Золотой» Мусаев и Андрей «Цыган» Чеботарев.

В соглавном поединке на ринг выйдут финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин Артем Рофаль и иранец Али Хейбати. Главным событием вечера станет поединок россиянина Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и американца Джейсона Гаверна.