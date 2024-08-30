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Сегодня, 10:30

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: расписание главного карда и трансляция турнира

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет в Череповце 30 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Папин.
Фото Соцсети
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Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет на площадке «Ледового дворца» в Череповце в пятницу, 30 августа. Начало — в 23.15 по московскому времени.

В главном событии вечера состоится поединок Алексея Папина и Феликса Валеры. Бой пройдет в формате 12 раундов по 3 минуты. В со-главном бою запланирован реванш Кевина Джонсона и Шона Тернера.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

Главный кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 августа

Алексей Папин — Феликс Валера

Глеб Бакши — Джиан Гарридо

Кевин Джонсон — Шон Тернер

Эдгар Гукасян — Тони Бейтс

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»

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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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