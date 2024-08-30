«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: расписание главного карда и трансляция турнира

Сегодня, 10:30
Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет на площадке «Ледового дворца» в Череповце в пятницу, 30 августа. Начало — в 23.15 по московскому времени.
В главном событии вечера состоится поединок Алексея Папина и Феликса Валеры. Бой пройдет в формате 12 раундов по 3 минуты. В со-главном бою запланирован реванш Кевина Джонсона и Шона Тернера.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».
Алексей Папин — Феликс Валера
Глеб Бакши — Джиан Гарридо
Кевин Джонсон — Шон Тернер
Эдгар Гукасян — Тони Бейтс
Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»