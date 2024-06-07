«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: расписание и прямая трансляция боев турнира 7 июня

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Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо» в пятницу, 7 июня.
Главное событие вечера — поединок в тяжелом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Брендоном Глэнтоном. Поединок станет титульным — боксеры будут биться за пояс WBA International, формат — 12 раундов по 3 минуты.
Во втором по значимости поединке встретятся тяжеловесы — россиянин Артем Сусленков и венесуэлец Вилмер Васкес.
Главный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 7 июня:
Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» начнется в 19.30 по московскому времени. В предварительном карде — 8 боев. Поединки главного карда стартуют в 23.15.
В полном объеме вечер бокса будет доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».В прямом эфире поединки основного карда покажет федеральный телеканал РЕН ТВ.