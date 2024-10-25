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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: расписание и трансляция турнира 25 октября

Турнир по боксу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет в Москве 25 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Турнир по боксу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве в пятницу, 25 октября. Боксерский вечер начнется в 20.00 по московскому времени.

Главным событием ивента станет бой россиянина Дмитрия Кудряшова и бразильского боксера Фернандо Родригеса. Формат поединка — 6 раундов по 3 минуты. В соглавном бою сойдутся российский боксер Вячеслав Василевский и Глейсон Тибау из Бразилии. Поединок пройдет в формате 4 раунда по 3 минуты.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира. В прямом эфире смотреть вечер бокса в полном объеме можно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка». Трансляция в эфире телеканала «РЕН ТВ» начнется в 23.15 мск.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: новости, статьи, фото и видео

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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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