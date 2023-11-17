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Бойцовский клуб РЕН ТВ

17 ноября, 23:00

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Штырков — Минеев: когда бой и во сколько смотреть турнир

Минеев проведет поединок с Штырковым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» 18 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Минеев.
Фото FightTime
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Владимир Минеев проведет поединок по правилам кикбоксинга с Иваном Штырковым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» в субботу, 18 ноября. 3-раундовый бой пройдет в тяжелой весовой категории пройдет на площадке RED ARENA в Сочи. Время начала турнира — в 20.00 по московскому времени. Главный бой ожидается не ранее 23.00 мск.

Основной кард:

Иван Штырков (Россия) — Владимир Минеев (Россия)
Ислам Муртазаев (Россия) — Сенак Азими (Иран)
Евгений Ганин (Россия) — Дамьян Саванович (Сербия)
Никита Шостак (Белоруссия) — Александр Малафеев (Россия)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Схватки в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»

Владимир Минеев
Иван Штырков
ММА
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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