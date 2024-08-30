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Сегодня, 23:00

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: смотреть бои главного карда в прямом эфире

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» покажет РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Алексей Папин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится в Череповце в пятницу, 30 августа, на площадке «Ледового дворца». Начало — в 23.15 по московскому времени.

В главном событии вечера пройдет поединок Алексея Папина и Феликса Валеры в формате 12 раундов по 3 минуты. В со-главном бою состоится реванш Кевина Джонсона и Шона Тернера.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

36-летний Папин — российский профессиональный боксер и кикбоксер, выступающий в первой тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед и одно поражение. 36-летний Валера — боксер из Доминиканы, который одержал 23 победы (20 из них досрочно) и потерпел пять поражений.

Информация о главном поединке вечера доступна в материале на сайте «СЭ». Расписание главного карда можно узнать в материале по ссылке.

Алексей Папин&nbsp;&mdash; Феликс Валера. Папин — Валера, Бакши — Гарридо. Онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Алексей Папин
Феликс Валера
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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