Поединок Папина и Тетте возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Йошкар-Оле

В главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сойдутся россиянин Алексей Папин и боксер из Ганы Эбенезер Тетте.

Турнир пройдет 28 февраля в Йошкар-Оле. Местом проведения станет ледовый дворец «Марий Эл». Бой в рамках турнира будет состоять из шести раундов по три минуты.

37-летний Папин на своем счету имеет 18 побед и одно поражение.

36-летний Тетте за свою карьеру одержал 23 победы, из которых 20 — нокаутом, и потерпел два поражения.

Соглавным боем турнира станет встреча Игоря Свиридченкова и Рониэля Иглесиаса. Их поединок пройдет в формате четырех раундов по три минуты.

В первом бою турнира сойдутся россиянин Сергей Сергеев и кубинец Хорхе Мануэль Сото. Поединок будет также состоять из четырех раундов по три минуты.