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Сегодня, 19:40

Бойцы прошли взвешивание и дуэли взглядов перед поединками «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Российские и американские бойцы прошли процедуру взвешивания и провели дуэли взглядов перед турниром по кулачным боям в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 сентября в Москве.

В главном бою вечера сразятся россиянин Сергей Кузьмин и американец ДеАндре Севейдж в формате 5 раундов по 2 минуты. На взвешивании Кузьмин показал 115,9 кг, Севейдж — 133,8 кг. Затем спортсмены провели дуэль взглядов, которая прошла без агрессии. Как позже объяснили спортсмены, они не выплескивают эмоции, поскольку хотят это сделать уже завтра на поединке.

Остальные участники турнира показали следующий вес:
Алекс «Ковбой» Оливейра — 85,2 кг. Его соперник Игорь «Имеля» Ионов не присутствовал на процедуре взвешивания.

Кантемир Калажоков (70,2) — Бретт Пасторе (70 кг)

Олег Фомичев (104,7 кг) — Роб Морроу (106,1 кг)

В соглавном бою на ринге встретятся россиянин Олег Фомичев и американец Роб Морроу. Их бой пройдет в формате 3 раунда по 2 минуты.

Источник: РЕН ТВ
ДеАндре Севейдж

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