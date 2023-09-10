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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 19:21

Бразилец Карвальо рассказал, чего следует бояться Минееву

Алина Савинова
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Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль Карвальо заявил, что его сопернику Владимиру Минееву стоит быть осторожным.

«Иногда бывает такое, что мы берем какие-то привычки из ММА. Если он это перенесет в кикбоксинг, то я смогу его нокаутировать. Поэтому нужно быть осторожным», — приводит РЕН ТВ слова Карвальо.

Также он поделился ожиданиями от поединка с россиянином.

«Любой бой начинается с того, что у каждого соперника есть 50% на победу. Покажем красивый бой. Посмотрим, кто из нас одержит победу и кто из нас будет лучшим», — добавил бразилец.

10 сентября стало известно, что Карвальо прилетел в Россию, чтобы принять участие в бое против Минеева. Их поединок по правилам кикбоксинга состоится 15 сентября в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1140905-karvalo-rasskazal-chego-sleduet-boiatsia-mineevu
Владимир Минеев
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Карвальо прилетел в Россию на бой с Минеевым