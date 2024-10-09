Бразилец Тибау верит в свою победу над Василевским

Бразильский боец смешанного стиля Глейсон Тибау рассказал о настрое перед боксерским поединком с Вячеславом Василевским в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он хороший спортсмен, он очень сильный боец, я очень хочу провести этот бой, потому что у меня хороший уровень. Порадую всех хорошим боем», — приводит слова Тибау РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 25 октября в Москве. Бой Тибау и Василевского станет со-главным событием вечера. Возглавит кард поединок между Дмитрием Кудряшовым и бразильцем Фернандо Родригесом.