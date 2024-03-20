Томпсон заявил, что вырубит Минакова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Британец Оливер Томпсон поделился мнением о бое с Виталием Минаковым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Осталась одна неделя перед тем, как я сражусь с Виталием Минаковым. Бокс в MMA-перчатках, очень этого жду, будет жарко. Виталий — очень серьезный соперник, он почти не проигрывал в схватках, но я могу победить, я его вырублю», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Минаков и Томпсон сразятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. Их поединок станет главным событием вечера.

На счету 39-летнего россиянина в ММА 22 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 16 поражениях.