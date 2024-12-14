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Сегодня, 01:35

Чемпион Европы-2024 Двали сделал предложение своей девушке

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион Европы-2024 по боксу Дмитрий Двали на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сделал предложение своей девушке Алене. Она ответила согласием.

«Очень долго думал об этом, с весны еще, наверное. Не предполагал, что это будет в ринге, но обстоятельства меняются. Для меня это новая победа. Очень рад, что так все сложилось. Всем большое спасибо», — сазал Двали.

В августе 23-летний Двали серьезно пострадал в массовой драке в Феодосии, в которой ему выбили глаз. Зачинщики драки были задержаны правоохранительными органами. Спортсмена перевезли в Москву, где он уже перенес несколько операций.

Бокс
Дмитрий Двали
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